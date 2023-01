Gf Vip 7 | Patrizia Rossetti svela perché Antonino Spinalbese l’ha delusa | poi aggiunge | “Wilma Goich? È inquietante che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 23 gennaio 2023)due settimane fa ha scelto di abbandonare il Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute dovuti al post Covid. Nella Casa di Cinecittà la conduttrice televisiva aveva legato inizialmente con, qualcosa poi però si è rotto. All’ex Vippona non erano piaciuti alcuni filmati visti una volta uscita dal reality show e durante la diretta dello scorso lunedì ha chiesto di avere un confronto con la cantante. Di recente,ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000, dove ha spiegato cosa non ha funzionato nel rapporto con la: Rispetto a quel che dice la signora, lei non mi diceva le cose in faccia.fatto con altre persone. Diceva che con me non si poteva ...