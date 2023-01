GF Vip 7 | Oriana si dichiara a Daniele | “Sei diverso dagli altri”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tra liti, scenate epocali e appassionati tentativi di riappacificazione, nella Casa del Grande Fratello Vip 7Marzoli eDal Moro appaiono sempre più legati. E se il trentenne veneto è ancora titubante in merito alla sincerità della modella di origini venezuelane, quest’ultima ha deciso di fugare ogni dubbio confessando di essere molto presa da lui. Molto più presa di quanto lo sia stata digieffini con cui ha avuto dei flirt nella Casa. GF Vip 7,Marzoli eDal Moro sempre più vicini NonostanteMarzoli gli piaccia moltissimo, sia fisicamente che per via del suo carattere allegro e spontaneo,Dal Moro ha sempre ammesso di avere dei grossi dubbi su di lei e di non fidarsi affatto. In primis perché, prima di lui, la ...