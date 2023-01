GF Vip 7 | non perdono occasione | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ma avete notato come gli ex vipponi cerchino di rimanere a galla? Mi spiego meglio. Il GF Vip dura un sacco di mesi e chi è stato eliminato uno o due mesi fa per non essere dimenticato deve tenere viva l’attenzione su di sé in tutti i modi. Degli eliminati gli unici che hanno ancora un posto nei nostri ricordi sono Ginevra Lamborghini, perché ce la propinano ogni settimana per questa storia fake con Antonino Spinalbese. Fake perché come ha più volte detto lei, è fidanzata, quindi tutto quello che crea con Spinalbese è fuffa. L’altro che non dimentichiamo è sicuramente Marco Bellavia per quello che gli è successo. Io non me lo dimenticherò mai lui sdraiato a terra mentre piangeva e i suoi compagni che gli passavano vicino senza calcolarlo. Penso sia stata davvero la pagina più brutta del gf in 20 anni che va in onda. Ecco, a parte loro, gli altri fatico a ricordarli vi dico la verità. ...