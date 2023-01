Gf Vip 7 | Nikita Pelizon svela come erano andate davvero le cose con Luca Onestini | “Come potevo vederla solo come amicizia?”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Negli ultimi giornihanno provato a chiarirsi, confrontandosi su quanto accaduto nei mesi precedenti. I due Vipponi avevano legato sin dall’arrivo nella Casa del Gf Vip dell’ex tronista.apparsi da subito molto affiatati, poi lehanno iniziato a scemare quando la modella triestina ha confessato di essere attratta da lui e di volere qualcosa di più di un’. Al “no” disono iniziati una serie di fraintendimenti e di accuse reciproche che li ha portati a non rivolgersi più la parola. Due giorni fa, nel corso di una cena nella baita,ha cercato un chiarimento, chiedendogli di far pace, ma davanti a sé ha trovato ancora una volta un muro: Mi fai tenerezza in questo momento. ...

TGCOM

I sondaggi del web prevedono una serata tranquilla per, che sembra la preferita dei fan ... Gf, le anticipazioni di stasera Sicuramente al centro della puntata ci sarò il complesso rapporto ...Gf, Dana Saber "Oriana Marzoli Puzzava" Rispondendo ad alcune domande dei fan, la Saber , ... Dana ha rivelato di sentire la mancanza di Antonella Fiordelisi ePelizon . Poco dopo la sua ... "Grande Fratello Vip", Luca è sincero con Nikita: "Come amico io sono qua, per tutto il resto non ci sono” Negli ultimi giorni nella Casa del Gf Vip Nikita e Luca hanno finalmente chiarito a distanza di tempo: ecco cos'è successo.Torna stasera in tv, lunedì 23 gennaio, l'appuntamento settimanale con il Gf Vip alle 21.40 su Canale 5. Anche stasera Alfonso Signorini, con l'aiuto di Sonia Bruganelli e ...