Gf Vip 7 | Luca Onestini svela perché non vuole avere flirt nella Casa Video

Leggi su isaechia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non particolarmente inclini a voleruna frequentazione o unspicca. L’ex tronista, fatta eccezione per la parentesi con Nikita Pelizon, poi naufragata in un rapporto di astio che non sembra accennare a finire, ha sostenuto di non voler creare legami nel reality. Del resto, il suocon la modella triestina è cessato ancora prima di concretizzarsi proprio a causa del rifiuto di lui, sebbene gli sia stato contestato un comportamento ambiguo in tal senso. In molti, specie sul web, hanno preso le parti di Nikita, che ha accusato il ‘vippone‘ di essersi dapprima avvicinato, quasi illudendola, per poi allontanarsi bruscamente e farle guerra. Della sua decisione,ne ...