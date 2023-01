Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventinovesima puntata | in arrivo un “incontro a sorpresa” per Luca Onestini

Leggi su isaechia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ecco tutte lesulladel Grande Fratello Vip 7, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5. Appuntamento imperdibile per gli appassionati del reality show più seguito in Italia, che dovranno decidere per l’eliminazione di uno fra i sei protagonisti in nomination. Chi abbandonerà la Casa tra Alberto De Pisis, George Ciupilan, Nikita Pelizon, Wilma Goich, Giaele De Donà e Sarah Altobello? Spazio, come di consueto, anche alle sorprese. Questa volta per, che riceverà una visita inaspettata ed Edoardo Tavassi, per il quale è stata scritta una lettera da una persona a lui cara. Non mancheranno, certamente, i confronti tra i ‘vipponi‘. Tra chi? Lo scopriremo questa sera! Lefinora sono state annunciate da Federica Panicucci ...