Gestivano diversi ristoranti nel centro di Roma e si erano specializzati nell’estorsione Condannati a Roma cinque esponenti del clan Moccia tra cui il capo clan Angelo

LA NOTIZIA

Le ossa, ad esempio, dimostrano come gli uomini cacciassero molti animali, inclusi i grandi ... da ricerche condotte in altri siti intorno al lago, che queste comunitàe manipolavano ...C., ho avuto la possibilità di avere insegnanti con background moltoe interessanti, tra ...sovietici e sviluppare gradualmente un interesse naturale nei confronti delle persone che... clan Moccia, il tribunale condanna il presunto boss e altri quattro Camorra Roma condanne clan Moccia, gestivano 5 locali. Il capo Angelo Moccia prende 9 anni, sequestrati beni per 4 milioni.Scoperto un gruppo che aveva messo in piedi una vasta attività di spaccio in diverse piazze della Capitale. Sono 14 le persone accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ...