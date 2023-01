Genova | 15enne denuncia violenza sessuale in pieno centro | “Aggredito da tre uomini”

La Repubblica

Secondo quanto emerso, ilè stato visitato dal personale medico della struttura ospedaliera ... se fosse vero si tratterebbe del quarto episodio in pochi giorni a. I precedenti Il primo ...... Incorvaia l'ha raggiunta nell'abitazione di lei nel quartiere di Pontedecimo a: Giulia è ... Maria morta a 29 anni: fermato il marito trovato con l'arma in mano 'Vado ad ucciderla',... Genova, ennesima denuncia di violenza sessuale in centro, Un 15enne: "Aggredito da tre uomini" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A Genova un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato abusato in pieno centro storico. Il minorenne, poi arrivato in ospedale accompagnato dalla madre, ha raccontato di essere stato avvicinat ...