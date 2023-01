Genoa | ag Dragusin | «C’è grande interesse dall’Inghilterra»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Florin Manea sul futuro di Radu, difensore deled ex Juventus. Tutti i dettagli Florin Manea, agente di Radu, ha parlato a Sport.ro del difensore del. PAROLE – Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché ilha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto. Era fondamentalmente una formalità. C’è un serioda parte dell’Inghilterra per lui, ma è alsolo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Vogliamo che giochi un altro anno in Serie A e poi pensiamo che sarà pronto per qualsiasi top club al mondo. Lo osservano seriamente i cinque migliori club d’Inghilterra, ma per ora a Genova sta molto bene». L'articolo proviene da ...