Gelo | pioggia e neve | l' Italia nella morsa del maltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Trieste spazzata dalla Bora, mentre in Lombardia e Veneto è allerta valanghe. Bologna sotto la, a Rimini sono state tante le richiese d'aiuto. Paura per Senigallia, dove si attende la piena del Misa

12:09 A Riccione chiusi il sottopasso del porto e ponte San Lorenzo Lache continua a scendere abbondante e senza sosta sta creando alcune criticità nella città di Riccione. Gli agenti del ...2023 - 01 - 23 10:50:38 Piogga ein Calabria, SS18 chiusa per frana Il maltempo che si è ... Viste le previsioni meteo di, nel corso della giornata non è al momento prevista l'uscita di ... Meteo, l'inverno fa sul serio: neve, pioggia e gelo nel weekend del 21-22 gennaio window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-66035615-24ea-a8a5-9bc3-b0032c827f ...Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Scuole chiuse per la neve in molte Regioni, sotto osservazione i corsi d'acqua nelle Marche ...