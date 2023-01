(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si sono concluse le selezioni per l'dellaCup, vale a dire laEurope Cup, andata in scena a SIGEP 2023 da sabato 21 a lunedì 23 gennaio, nello spazio della Dolce Arena del grande polo fieristico. Prima classificata l', secondo posto alla, terzo all'. Le tre delegazioni andranno quindi a gareggiare nellaCup, insieme alla quarta classificata di questi europei, l'. Novità annunciata in seno a queste elezioni, l'inclusione delle terze classificate delle semifinali argentina ed asiatica. Oltre a Argentina, Brasile, Singapore e Taiwan, gareggeranno allaCupanche ...

Liberoquotidiano.it

Per la 44° edizione di "The dolceexpo", promosso da SIGEP e CONPAIT " Confederazione Pasticcieri Italiani, i migliori ... dedicato alArtigianale e all'Arte del Dolce. SIGEP, da oltre 40 ...Inizierà alla 44° edizione di SIGEP - The DolceExpo, il Salone Internazionale di Gelateria, ... il countdown per l'undicesima edizione della Giornata Europea delArtigianale, unica ... Gelato World Cup 2024, per l'Europa si qualificano Italia, Germania, Ungheria e Austria Si chiama Valerio Esposito, ha la sua attività commerciale ad Aprilia ed ha ricevuto il premio per la Valorizzazione delle Produzioni Locali ...Il team tricolore composto da Davide Malizia, manager, Vincenzo Donnarumma, pasticcere, e Rosario Nicodemo, gelatiere, si assicura cosí la partecipazione alla decima edizione della Gelato World Cup ...