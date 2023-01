GdS – Inter | come sostituire Skriniar | l’identikit del difensore che serve

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 15:16:47 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: I dirigenti nerazzurri studiano le alternative, nel caso di partenza dello slovacco. Non c’è il budget dell’estate scorsa Il dopoin viale della Liberazione è già iniziato. Anzi, per essere corretti, è iniziato prima di Natale, quando l’ennesimo rinvio e la non risposta del calciatore di fronte a una proposta di rinnovo quinquennale da 6 milioni netti più bonus, avevano fatto capire alla dirigenza che lo slovacco non sarebbe rimasto. La ricerca di un sostituto invece è partita la scorsa estate, visto che Milan doveva essere sacrificato per far quadrare i conti e al suo posto era stato individuato Bremer, poi soffiato dalla Juventus. Il brasiliano, però, non era l’unicomonitorato. Le relazioni degli scorsi mesi, nel frattempo ...