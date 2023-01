GCC Pokémon | disponibile l’espansione Zenit Regale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tramite comunicato stampa, TheCompany ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione del GCC: scopriamo insieme tutti i dettagli Recentemente (dopo Scarlatto e Violetto eGO), TheCompany International ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili (GCC)(ambientata a Galar!),da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.introduce stili artistici inediti e illustrazioni peculiari, che caratterizzano in modo particolare le carte con illustrazione speciale, tra le quali figurerà per la prima volta un ...

Pokémon Millennium

TheCompany International ha infatti rivelato nuovissimi dettagli su Scarlatto e Violetto del Gioco di Carte Collezionabili (, in pubblicazione in tutto il mondo il 31 marzo 2023. ...Sono state apportate anche delle migliorie al design stesso delle carte da gioco, i bordi gialli sulle carte deldiventeranno grigi, come per quelle pubblicate in Giappone, così da ... GCC Pokémon: aperto un profilo Instagram ufficiale dedicato alle ...