Agenzia ANSA

E' in corso un nuovo sciopero degliallein Inghilterra e Galles e sono previsti disagi per i cittadini che si rivolgono al servizio di emergenza. Vengono garantite le risposte alle chiamate di chi è in pericolo di ...... ma anche il personale sulledel 118. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di ... i contratti del privato sono più allettanti per i medici, la migrazione degliè nota. Noi ci ... Gb: addetti ambulanze ancora in sciopero, disagi per i pazienti ... E' in corso un nuovo sciopero degli addetti alle ambulanze in Inghilterra e Galles e sono previsti disagi per i cittadini che si rivolgono al servizio di emergenza. (ANSA) ...Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all'alba di oggi, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Ignoti al momento i contorni dell'episodio, sul quale sta indagando la poliz ...