Gasperini | «Plusvalenze? Atalanta tirata in mezzo malamente»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel post partita di Juventus-, terminata con il risultato di 3-3, anche l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero, ha commentato a DAZN la sentenza che ha colpito i bianconeri in merito all’indagine condotta in merito alleregistrate nei bilanci del club e che ha visto coinvolte altre 8 società che però sono state tutte L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sport Fanpage

è stato chiesto un parere sull'inchiesta. "Questa è una situazione che si è creata nel calcio. Io sono un uomo di calcio, un uomo di campo. Sono felice quando un ragazzo ...Allo Stadium sul campo si è giocata una bella partita fra Juventus e Atalanta, finita 3 - 3. Ma dopo il match per Gian Pieroc'è stato modo di tornare sulla questioneai microfoni di Dazn : "Sono un uomo di calcio, di campo. Sono felice quando un ragazzo arriva all'Atalanta, cresce e va in una grande ... Gasperini senza pietà in casa della Juventus: risposta provocatoria sulle plusvalenze Nel post-partita di Juventus-Atalanta ( highlight visibili qui) Gian Piero Gasperini non si è risparmiato una battuta all’indirizzo della Juventus. Durante l’intervista con DAZN, il conduttore Marco C ...Nel post partita di Juventus-Atalanta, terminata con il risultato di 3-3, anche l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha commentato a DAZN la sentenza che ha colpito i bianconeri in meri ...