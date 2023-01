Gasperini | “-15 alla Juve? Non mi piace quando cambia la classifica in corsa”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Abbiamo ottenuto un punto su un campo difficile, contro una squadra forte e molto motivata dopo quel che è successo”: così inizia la conferenza stampa di Gian Pierodopo il 3-3 ottenuto dall’Atalanta sul campo dellantus. Un punto che perè “segnale di crescita che copre il rammarico per aver concesso gol su due episodi su cui abbiamo qualcosa da ridire”. Protagonista Ademola Lookman con la terza doppietta consecutiva in una stagione: “Io lavoro per cercare di mettere tutti in condizione di esprimersi al meglio. Lui è un prodotto di Lee Congerton, così come Højlund: li ha scovati e li ha portati in Italia. La società li ha portati, poi mi han permesso di lavorare bene”. Il tecnico si sofferma ancora sui singoli: “Ederson ha fatto un’ottima gara, Palomino probabilmente ha un problema al flessore, vedremo. ...

Corriere dello Sport

