Gas russo | Descalzi Eni | grazie all’Algeria azzeramento dell’import da Mosca entro il 2024

Il Sole 24 ORE

Sulle previsioni per l'azzeramento delle forniture di"sono positivo", il percorso potrà arrivare a compimento "nell'inverno 2024 - 25, direi che continuando così le cose andranno nel verso giusto": lo ha detto l'amministratore delegato dell'...Accordi che rafforzeranno quelli già siglati lo scorso anno e che hanno portato l'Italia a smarcarsi dale fare dell'Algeria il primo fornitore. Ma durante l'incontro con il presidente ... Gas, crollo flussi Russia. Ecco le nuove rotte delle forniture Roma, 23 gen. (askanews) - Sulle previsioni per l'azzeramento delle forniture di gas russo "sono positivo", il percorso potrà arrivare a compimento "nell'inverno 2024-25, direi che continuando così le ...L'Amministratore Delegato di Eni ha accompagnato la premier Giorgia Meloni in Algeria. Ha annunciato che l'Italia dal 2024 non avrà bisogno di gas della Russia.