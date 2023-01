Gas Russia | Descalzi | “Azzeramento in inverno 2024-2025 | Algeria strategica”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’Italia confermerà le previsioni per azzerare il gas russo? “Sta andando cosi, sono positivo”, dunque tagliare il traguardo dell’indipendenza da Mosca “nell’’24-’25. Direi che continuando così, le cose andranno nel verso giusto”. Lo dice il numero uno dell’Eni Claudio, rispondendo alle domande dei cronisti ad Algeri, ai giardini Mattei in attesa della premier Giorgia Meloni. Con l’“aggiorniamo gli accordi annualmente sulle quantità” di gas “ che sono state rispettate: sono stati dati piu di 3 miliardi di metri cubi di gas e altri 3 miliardi nel 2023 e poi altri ancora. Bisogna pensare che solo 2 anni fa – ricorda – l’dava all’Italia circa 21 miliardi, adesso ne ha dati 25, arriveremo a 28 miliardi l’anno prossimo e poi nel 24-25 supereremo ancora” questo dato. “È ...

Il Sole 24 ORE

A seguire Gnl al 21%,16%, Azerbaigian 15%, Paesi Bassi e Norvegia al 10%, Libia 4%. L'Algeria ha le più grandi riserve dinaturale di tutta l'Africa ed è il primo partner commerciale dell'...Lo scenario non può che interessare l'Algeria, che dopo la guerra in Ucraina è diventata il primo fornitore dinaturale dell'Italia. Se Roma ha trovato un modo per rimpiazzare la, Algeri ... Gas, crollo flussi Russia. Ecco le nuove rotte delle forniture (Teleborsa) - "Le previsioni per azzerare le forniture di gas russo all'Italia Sono positivo, nell'inverno 2024-2025, direi che continuando così le cose vadano nel verso giusto". Lo ha detto l'ammini ...Italia gas russo, un binomio destinato a sciogliersi a stretto giro. A confermarlo l'ENI, per bocca del proprio ad Claudio De Scalzi ...