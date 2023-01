ilmessaggero.it

Parlando delle forniture di, ha detto: "Aggiorniamo gli accordi annualmente sulle quantità che sono state rispettate: sono stati dati più di 3 miliardi di metri cubi e altri 3 ...Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando delle forniture di. 'Bisogna pensare che solo 2 anni fa l'dava all'Italia circa 21 miliardi, adesso ha dato 25, arriveremo ... Gas dall’Algeria, il piano Meloni: forniture fino a 70 miliardi di metri cubi per diventare l’hub Ue Una visita dal valore fortemente simbolico con l'obiettivo di lanciare, dall'Algeria, il "Piano Mattei" per l'Africa ... hanno consentito all'Italia di smarcarsi dalla dipendenza dal gas russo.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...