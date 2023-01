Gas dall’Algeria | ecco quanto ne arriverà in Italia ogni anno

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’Algeria, già dal primo semestre del 2022, è diventata il primo fornitore di gas dell’. L’invasione russa dell’Ucraina, e la rinuncia alle forniture di Mosca, ha impresso un’accelerazione al flusso del gas che passa attraverso il gasdotto Transmed, che connette i giacimenti di Hassi R’Mel con Mazara del Vallo, in Sicilia, passando dalla Tunisia. Ha una capacità di esportazione annuale pari a circa 32 miliardi di metri cubi di gas è c’è ancora margine per arrivare all’utilizzo pieno dell’infrastruttura. Il gas algerino è passato da un peso del 22% all’attuale 40% del fabbisogno energeticono, consentendo di ridurre in maniera consistente la dipendenza dal gas russo. A dicembre il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha reso noto l’impegno di aumentare le forniture di gas dagli attuali 20 ad almeno 35 miliardi di metri ...