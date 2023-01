(Di lunedì 23 gennaio 2023) Finora il tetto al prezzo del gas Ue non ha avuto alcuna influenza sui mercati finanziari ed energetici. Emerge dai due rapporti preliminari pubblicati dall'Agenzia Ue per la cooperazione fra i ...

Agenzia ANSA

Secondo leUe, il calo dei prezzi deldi questi ultimi mesi non è dovuto in al meccanismo Ue per la correzione del prezzo, quanto a tendenze già presenti prima dell'adozione del ...... la posa di un cavo elettrico sottomarino e l'aumento della capacità di produrreliquefatto. ... la cooperazione spaziale fra Italia e Algeria è al centro di un Memorandum di intes a fra le... Gas: agenzie Ue, da price cap nessun impatto sui prezzi - Ultima Ora Finora il tetto al prezzo del gas Ue non ha avuto alcuna influenza sui mercati finanziari ed energetici. (ANSA) ...I Paesi Bassi vogliono chiudere quest'anno il giacimento di gas di Groningen, il più grande d'Europa, perché è "molto pericoloso" ...