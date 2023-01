Galaxy Book 3 Ultra e Book 3 Pro | specifiche dei laptop Samsung prima del lancio del 1 febbraio

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il primosarà presentata la nuova serieS23 e anche i nuovi3 Pro. Per ora si tratta però solo di ipotesi non ancora confermate anche se ilglobale è atteso da qualche tempo e di consueto i portatili dell’azienda sudcoreana vengono presentati insieme aiS. L’Unpacked 2023 si terrà a San Francisco con une evento sia in presenza che online sul canale YouTube di. Quanto costaS23/Plus/3 Pro, trapelate le ...