Sampdoria.it

La Sampdoriava a segno da sei partite interne di fila in campionato, propria peggior striscia ... Sampdoria(Getty Images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! ...I quattro minuti di recuperocambiano il risultato. Il tabellino di Juventus - Atalanta 3 - 3 ... HIGHLIGHTS Nel primo tempo meglio la Sampdoria: in avvio chance pere Djuricic, che ... Gabbiadini non si abbatte: «Noi e i tifosi ci crediamo» Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, si è soffermato sulla lotta salvezza in Serie A: le dichiarazioni Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, si è soffermato sulla lotta salvezza in ...La crisi della Sampdoria è senza fine, un tunnel senza uscita. Nove punti in diciannove gare, quattordici sconfitte totali che si spiegano anche e soprattutto con la miseria di soli 8 ...