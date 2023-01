Fuortes vuole il cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 23 gennaio 2023)3 I ragazzi dialdi2023? Un’ipotesi non del tutto impossibile. Stamattina è stata infatti presentata la terza stagione della celebre fiction di Rai2, che prenderà il via, in streaming, mercoledì 1° febbraio 2023 (per poi approdare, in televisione, il 15 febbraio), e si è parlato della possibilità di ospitare ildei giovani attori sul palco del Teatro Ariston. Tutto è partito da una richiesta che Roberto Sessa, produttore della serie, ha fatto all’amministratore delegato Rai Carlo: “Questi ragazzi vogliono andare ae cantare la sigla di“. Una proposta che l’Ad ha accettato di buon grado: “Lo meritate. Faro di tutto affinché ...