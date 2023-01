Fuortes vuole il cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo

(Di lunedì 23 gennaio 2023)3 I ragazzi dialdi2023? Un’ipotesi non del tutto impossibile. Stamattina è stata infatti presentata la terza stagione della celebre fiction di Rai2, che prenderà il via, in streaming, mercoledì 1° febbraio 2023 (per poi approdare, in televisione, il 15 febbraio), e si è parlato della possibilità di ospitare ildei giovani attori sul palco del Teatro Ariston. Tutto è partito da una richiesta che Roberto Sessa, produttore della serie, ha fatto all’amministratore delegato Rai Carlo: “Questi ragazzi vogliono andare ae cantare la sigla di“. Una proposta che l’Ad ha accettato di buon grado: “Lo meritate. Faro di tutto affinché ...

Fanpage.it

sta pensando al palinsesto Rai del 2024 e disegnando quello del 2025. La Rai di domani si costruisce oggi. Meloniche di lei si dica: 'Aveva un'idea precisa sulla Rai' o che fra due ...... deve accettare critiche, riserve e giudizi: cimolta tenuta psicologica e io credo di averne ... Sono grato all'Ad Carloper la fiducia che mi ha accordato e voglio estendere la ... Mare Fuori 3 in onda in tv dal 15 febbraio, la Rai vuole il cast della ... I ragazzi di Mare Fuori al Festival di Sanremo 2023 Un’ipotesi non del tutto impossibile. Stamattina è stata infatti presentata la terza stagione della celebre fiction di Rai2, che prenderà il via, i ...Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Mare Fuori è stata comunicata la data di messa in onda in Tv ...