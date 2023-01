Fulham-Tottenham posticipata | la partita inizia in ritardo per troppo traffico

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è stata. L’inizio, previsto in origine alle ore 21, è inperché nella zona intorno allo stadio di Londra ilè completamente impazzito. La, valida per la Premier League, dunque inizierà con alcuni minuti diquindi soltanto alle 21.20, pian piano stanno arrivando i tifosi e la situazione è migliorata. SportFace.

Fulham-Tottenham, le formazioni ufficiali: Conte schiera Kulusevski e Son alle spalle di Kane Singolare fuori programma prima del monday night della 21ª giornata di Premier League: al Craven Cottage si partirà con 15 minuti di ritardo