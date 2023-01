Fulgeri | legale di fiducia di DeLa | “Caso Osimhen? Napoli dimostrerà bontà operazione”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFabio, avvocato che difende Aurelio De Laurentiis, presidente del, si è espresso in sede penale in merito all’acquisto di Victordal Lille da parte della società azzurra. Sull’di mercato che ha portato all’acquisizione dell’attaccante nigeriano dal campionato francese, la Procura diha chiesto una proroga di altri sei mesi per approfondire le indagini. «Ilè convinto di poter dimostrare la regolarità dell’, peraltro l’unica sulla quale ci sono accertamenti investigativi» è il virgolettato dell’avvocatoapparso su La Repubblica. Ildel presidente De Laurentiis fa sapere che anche sul versante della giustizia sportiva, il club azzurro ...

