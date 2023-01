Fulgeri avv ADL | “Operazione Osimhen | non è caso sovrapponibile a quello Juve”

Tutto Napoli

Alla CMIT TV è intervenuto l'avvocato Fabio, legale di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato dell'indagine in corso per l'operazione OsimhenL'avvocato Fabio, legale di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto alla CMIT TV per parlare dell'indagine avviata dalla Procura di Napoli per l'operazione che ha portato Osimhen in azzurro. De Laurentiis © ...... Fabio, il legale di Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Marte sulla questione che ora fa preoccupare i tifosi del Napoli. Di seguito, le sue parole.. De Laurentiis: '... Avv. Fulgeri (legale ADL): "Napoli convinto di poter dimostrare regolarità operazione Osimhen" NAPOLI - Fabio Fulgeri, avvocato che difende Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è espresso in sede penale in merito all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille da parte della società azzurr ...Le parole di Fabio Fulgeri, avvocato che difende il presidente Aurelio De Laurentiis, provano a fare chiarezza sulla questione.