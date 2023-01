(Di lunedì 23 gennaio 2023) Frutta e verdura nei cassetti. Formaggi sul ripiano. Cioccolata al livello più alto, anche per evitare la tentazione. Ordinare la spesa inè un'operazione che si fa quasi meccanicamente, ...

ilmessaggero.it

'Il freddo delaltera la loro struttura. Il pomodoro ha bisogno di essere mantenuto a temperatura ambiente, altrimenti cambiano la consistenza e il sapore. Quando un pomodoro viene ...Magneti dacon l'immagine di un boss in smoking che ricorda Al Pacino nel film 'Il padrino' e sotto ... a pochi passi dal vicolo San Vitoc'era, il covo del boss, arrestato lunedì ... Frigorifero, dove mettere i cibi Regole salva-cibo e abitudini errate: la guida Perquisito l'appartamento dove il boss viveva. Non ci sono le carte di Riina. Gli investigatori sperano di trovare qualcosa nei cellulari e in un'agenda ...Sul sito di Yeppon tantissimi elettrodomestici di marca Electrolux sono scontati fono al 45%: occasioni imperdibili!