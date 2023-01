Friggitrice ad aria | ci sono rischi per la salute nell’utilizzarla?

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Più sana, più veloce, con una più bassa emissione di vapori: tutti pazzi per laad, ma le cose stanno davvero così? A dare risposte ci pensano gli esperti secondo i quali cuocere cibi con questo strumento potrebbe nascondere qualche insidia. Insidie, al plurale, che avrebbero come comun denominatore le alte temperature al quale le pietanzesottoposte per raggiungere una cottura simile quella prodotta dalla frittura normale. C’è infatti la possibilità che attraverso questo metodo di cottura si formino dei composti indesiderati: gli Age. Che cosagli Age lo spiegano in un’intervista al Messaggero il dott. Antonio Caretto, Presidente della Fondazione dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica ADI e la nutrizionista Martina Vanda Donegani, direttrice del Centro di Nutrizione ...