Fretta eccessiva con Jannik Sinner | non tutti sono Alcaraz o Nadal E gli albori di Federer | Djokovic e Murray…

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il tennis non è una gara di 100 metri, ma una maratona. La si può definire in questo modo e il bilancio è sempre bene farlo in un lasso di tempo sufficientemente lungo. È quello che invece non si nota con, spesso al centro delle critiche per le battute d’arresto che fino a questo momento non l’hanno visto protagonista di exploit a livello Slam e nei Masters1000. Indubbiamente, le grandi aspettative che le qualità dihanno alimentato circa 3 anni fa hanno portato alle controindicazioni, ovvero l’andare a sottostimare i quarti di finale raggiunti ingli Slam entro i 21 anni, raggiungendo gli ottavi in otto circostanze su tredici partecipazioni nei Major. Da questi dati si può dedurre che la costanza di rendimento non manchi all’altoatesino, ma che non ci sia stato ancora quel passo per fare la ...