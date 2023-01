Fregene | Forza Italia incontra gli operatori balneari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Fiumicino – Nello stabilimento balneare “La Nave” di, si è tenuta venerdì una riunione presieduta dal Senatore Maurizio Gasparri, e promossa dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, insieme a circa trenta proprietari di stabilimenti, in rappresentanza delle relative associazioni di categoria. Si è discusso dell’emendamento presentato daal Decreto Milleproroghe per far slittare la scadenza dell’applicazione della Direttiva Bolkestein, oggi fissata per il 31 dicembre di quest’anno. “È necessario un bilanciamento tra l’esigenza di una libera concorrenza e la tutela dei concessionari che nel corso dei decenni hanno investito, contribuendo al mantenimento delle nostre spiagge”, ha spiegato il consigliere Capolei, “va completata in tempi rapidi la mappatura delle coste e bisogna avviare i lavori di costruzione ...