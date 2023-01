Frederic Vasseur | ecco la strada per bilanciare il team Ferrari

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sarà la grande novità dei topdi Formula 1. Dopo aver salutato piuttosto consensualmente l’ex dirigente Mattia Binotto, lasi è affidata a(ex Alfa Romeo Orlen) donandogli il ruolo diprincipal della scuderia per le prossime stagioni. In una delle sue ultime interviste, il nuovo dirigente di Maranello ha snocciolato la sua personalissima idea di come undovrebbe organizzare e pianificare il lavoro. Le parole di, nuovoprincipal della© Copyright: Photo4 / XPB Imagescosa ha detto il nuovo governatore del box del Cavallino Rampante in un’intervista rilasciata al portale Racecar Engineering: “Simulazioni e simulatori sono ...

Virgilio Sport

... il 'voto' espresso via Twitter da Dan Drury nel caso in cui la Scuderia Ferrari guidata dal nuovo team principal e general managerriuscisse ad interrompere il digiuno di titoli che ..., in una intervista concessa a Racecar Engineering , ha analizzato lo sviluppo delle monoposto in fabbrica: ' Simulazioni e simulatori sono i nostri strumenti migliori. Il tasso di ... F1, Ferrari: Frederic Vasseur spiega la sua strategia Emanuele Pirro ha parlato della Ferrari del futuro ma anche del passato: "Nel Mondiale è andata meno bene di quanto avrebbe potuto, per problemi più gestionali che tecnici: credo che Vasseur porterà p ..."Bisogna essere sicuri di fare la cosa giusta al momento giusto" ha detto il team principal della casa di Maranello.