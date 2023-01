Frasi sulla felicità | profonde e vere

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Da sempre ci si interroga sul significato della, su cosa si prova in quei momenti che sono totalmente perfetti, su come fare a tenere stretta quella sensazione non lasciandola sfuggire via. Perché la gioia, quella vera e totale, è così rara e preziosa che va custodita con cura. Ci sonoche pongono l’accento proprio su questo: alcune divertenti, altre profone, altre ancora dette da grandi personaggi del mondo dello spettacolo come, ad esempio, l’attore Roberto Benigni. Parole potenti, in grado di farci riflettere e di darci modo di poter comprendere a fondo quello che significa davvero essere felici e come fare per mantenere quella emozione a lungo nel proprio cuore. DiLei ha scelto lepiù ispirazionali e sincere, ...