Agenzia ANSA

Dopo la massiccia manifestazione di giovedì scorso, ilfrancese presenta oggi in consiglio dei ministri la contestata riforma delle pensioni, senza cedere sulle principali rivendicazioni dei sindacati, a cominciare dall'aumento dell'età ...Insi guadagna il 20% in più e in Germania addirittura il 29%, ma il sistema fiscale è ... L'obiettivo delè quello di potenziare i servizi di pronto soccorso. Allo scopo sono previsti ... Francia:governo va avanti su riforma pensioni - Mondo Dopo la massiccia manifestazione di giovedì scorso, il governo francese presenta oggi in consiglio dei ministri la contestata riforma delle pensioni, senza cedere sulle principali rivendicazioni dei s ...La Germania sembra aver dato il primo via libera all’invio, seppur indiretto, di carri armati in Ucraina. Dopo l’impasse delle ultime settimane sulle forniture dei “Leopard”, la ministra degli Esteri ...