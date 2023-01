Francesco Renga canta ' Angelo' con la figlia Jolanda | ' Ha preso dal papà' La reazione di Ambra Angiolini

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e lahanno duettato insieme sulle note di '', lo stesso brano col quale nel 2005 ilutore vinse il Festival di Sanremo . Un momento emozionante per tutti i ...

Today.it

e la figlia Jolanda hanno duettato insieme sulle note di ' Angelo ', lo stesso brano col quale nel 2005 il cantautore vinse il Festival di Sanremo . Un momento emozionante per tutti i ...Gossip Ambra Angiolini e il grande amore per: come è iniziata[...] Insieme hanno avuto due figli ed hanno condiviso numerosi momenti di grande passione e amo [...] Mi spavento e ... Jolanda Renga canta "Angelo" con papà Francesco, Ambra registra il video e si emoziona: la dedica Francesco Renga ha cantato 'Angelo' insieme alla figlia Jolanda, la canzone che le ha dedicato alla nascita. L'emozione è stata grandissima.La carica dei duecentomila, forse anche di più: tanti erano i visitatori che hanno animato la Leonessa nel weekend inaugurale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. La visita del presidente Sergio ...