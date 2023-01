Forte al passo d’addio | destinazione a sorpresa per lo Squalo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer un attaccante in arrivo, un altro sta per salutare il Sannio. La partita contro il Genoa sarà molto probabilmente l’ultima di Francescocon il Benevento. Al centro di tante voci di mercato, lo, alla fine, sta per legarsi aall’Ascoli dell’ex Bucchi. L’attaccante, dopo essere finito nel mirino di Pisa, Reggina e Frosinone, sta per firmare con bianconeri, nonostante i rapporti tra le due società non fossero di certo idilliaci. Una mossa ache stappa definitivamente il calciomercato del Benevento. Il direttore sportivo Pasquale Foggia conta di annunciare in giornata l’arrivo di Stefano Pettinari, tra le Benevento e Ternana mancano praticamente solo le firme, e con la partenza dipotrebbe decidere di muovere l’assalto a un altro ...