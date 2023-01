(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lasi appresta a rivedere ancora una volta gli organici europei. Stando a quanto dichiarato dal consiglio di fabbrica della filiale tedesca e dal sindacato IG Metall, l'azienda statunitense ha in programma diare 3.200 posti di lavoro in, per la maggior parte in Germania, e di spostare parte delle attività di sviluppo negli Stati Uniti. Nello specifico, iriguarderanno 700 posizioni nell'amministrazione e ulteriori 2.500 nello sviluppo del prodotto. Ecco perché le organizzazioni sindacali hanno lanciato un avvertimento sulla possibilità che il nuovo piano vada a intaccare inesorabilmente una presenza nel Vecchio continente, già oggetto di una fase di ridimensionamento: nel 2018 è stata presa la decisione di dismettere la fabbrica di cambi di Blanquefort, in Francia, mentre nel 2019 sono stati ...

Quattroruote

Tutto è iniziatole 21 di sabato sera, quando un 33enne di Limbiate - che era in compagnia di ... però, il proprietario dell'abitazione e il terzo amico non si sono arresi e, con la loro...... prima di entrare in Nolangroup, infatti, ha ricoperto posizioni manageriali in, Ducati , ... ovvero accompagnareil futuro una realtà come Nolangroup, vanto dell'eccellenza del Made in ... Ford, verso nuovi tagli in Europa: a rischio 3.200 lavoratori - Quattroruote.it Per i sindacati tedeschi la nuova riduzione degli organici è dovuta al trasferimento di attività di sviluppo in Usa e quindi andrà a colpire soprattutto la Germania e i dipendenti di Colonia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...