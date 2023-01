Ford - Verso nuovi tagli in Europa

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lasi appresta a rivedere ancora una volta gli organici europei. Stando a quanto dichiarato dal consiglio di fabbrica della filiale tedesca e dal sindacato IG Metall, l'azienda statunitense ha in programma diare 3.200 posti di lavoro in, per la maggior parte in Germania, e di spostare parte delle attività di sviluppo negli Stati Uniti. Nello specifico, iriguarderanno 700 posizioni nell'amministrazione e ulteriori 2.500 nello sviluppo del prodotto. Ecco perché le organizzazioni sindacali hanno lanciato un avvertimento sulla possibilità che il nuovo piano vada a intaccare inesorabilmente una presenza nel Vecchio continente, già oggetto di una fase di ridimensionamento: nel 2018 è stata presa la decisione di dismettere la fabbrica di cambi di Blanquefort, in Francia, mentre nel 2019 sono stati ...