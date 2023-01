Agenzia askanews

In Europaconta circa 34.000 addetti di cui oltre la metà in Germania. Il riassetto avviene a seguito dei piani europei di messa al bando dei propulsori a scoppio, diesel e benzina, a partire ...... in particolare si tratta del modello dimedia che è stato avvistato a Colonia, in Germania, nei pressi del quartier generale europeo di. Il nuovo crossover medio di, ancora ... Ford taglia migliaia di posti in Europa passando a auto elettriche Roma, 23 gen. (askanews) - Ford intende tagliare 3.200 posti di lavoro in Germania e procedere con con ulteriori esuberi in altri paesi ...Per i sindacati tedeschi la nuova riduzione degli organici è dovuta al trasferimento di attività di sviluppo in Usa e quindi andrà a colpire soprattutto la Germania e i dipendenti di Colonia ...