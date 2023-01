Adnkronos

Due giovani migranti, un uomo e una donna, entrambi africani, sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone (). A quanto si apprende sarebbero rimasti intossicati nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Altre ......colpito la provincia di, dove due persone sono morte per aver lasciato il braciere acceso . Il dramma si è consumato la notte tra il 22 e il 23 gennaio 2023. Le indagini sono in corso.... Foggia, dormono con braciere acceso: morti 2 migranti (Adnkronos) - Due migranti, un uomo e una donna, sono stati trovati morti questa mattina in un alloggio della baraccopoli di Borgo Mezzanone, nel territorio di Manfredonia, in provincia di Foggia. Pro ...Due giovani migranti sono morti in una baracca del cosiddetto "ghetto" di Borgo Mezzanone (Foggia). I due, un uomo e una donna, sarebbero rimasti intossicati nel sonno domenica notte dalle esalazioni ...