Fise | “Obiettivo qualifica salto ostacoli per Parigi 2024”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Club house del Roma Polo Club all’Acqua Acetosa a Roma ha fatto da cornice alla conferenza stampa di inizio stagione della Federazione Italiana Sport Equestri. Al tavolo dei relatori, il Presidente, Marco Di Paola, il Segretario generale, Simone Perillo, il Direttore sportivo, Francesco Girardi, con il contributo del Vicepresidente federale, Grazia Basano e della responsabile del Dipartimento Formazione, Barbara Ardu hanno illustrato alla stampa le iniziative sportive, sociali e culturali che caratterizzeranno il 2023. “Quest’anno -ha detto il numero uno della, Marco Di Paola- sarà l’ultimo anno valido per le qualifiche olimpiche in vista di. La vera ambizione è centrare ladella squadra azzurra nella disciplina del...

...confermato i quadri tecnici in tutte le discipline e l'per il 2023 ovviamente è raggiungere la qualifica olimpica", ha sottolineato anche Francesco Girardi, Direttore Sportivo dellae ...'L'ultimo slot olimpico saranno gli Europei in programma in Italia, a Milano' , ha concluso il numero uno della. I Campionati d'Europa Senior di Salto ostacoli di Milano, infatti, si svolgeranno ... ROMA (ITALPRESS) – Grandi appuntamenti internazionali in Italia e l'obiettivo pass olimpico nel salto ostacoli e nel completo. La ...