Agenzia ANSA

"Non escludo che questa possa essere una riflessione da riproporre". Così il viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolorisponde, nel corso del 6° Forum nazionale dei commercialisti di ItaliaOggi, ad una domanda sulla chance di ripresentare l'iniziativa di accompagnare alla 'pace fiscale' una sorta di causa ...Intervengono i viceministri Economia Maurizio Leo e Giustizia Francesco Paolo, la ministra ... -: a Milano apertura edizione 2023 di 'Telefisco', con il ministro dell'Economia Giancarlo ... Fisco: Sisto, non escludo riproposizione stop reati formali - PMI (ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Non escludo che questa possa essere una riflessione da riproporre". Così il viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto risponde, nel corso ...Il viceministro della Giustizia presente al convegno promosso dall’Associazione nazionale Commercialisti, che si è tenuto ieri a Roma ...