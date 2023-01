Fisco | Leo | nessuna necessità di accelerare riforma catasto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "I nostri valori catastali non meritano un'accelerazione nell'aggiornamento, negli altri paesi la rivalutazione è ben più datata". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo al 6o forum ...

"I nostri valori catastali non meritano un'accelerazione nell'aggiornamento, negli altri paesi la rivalutazione è ben più datata". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo al 6o forum dei commercialisti ed esperti contabili a Milano. Sulla riforma del catasto "bisogna fare un po' di chiarezza: se vediamo gli altri paesi Ue, in quasi nessuno c'è stato un aggiornamento. La rivoluzione fiscale è attesa tra febbraio e marzo, secondo quanto affermato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "Sicuramente terremo qualcosa della delega Draghi. La mia idea è di razionalizzarla e fare" qualcosa di simile a "quella che fu la legge degli anni '70".