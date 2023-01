Fisco | entro marzo la riforma in CdM | come può cambiare

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il testo dellafiscale sarà pronto per essere presentato in Consiglio dei Ministri. Lo ha assicurato il viceministro all’Economia con delega alMaurizio Leo durante un convegno promosso dall’Associazione nazionale commercialisti. “Un testo sul quale ci confronteremo preventivamente con l’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate, i professionisti e le forze politiche in modo da poter recepire i suggerimenti necessari a unacomplessiva ed efficace – ha spiegato il viceministro –. Sarà una legge delega che terrà ovviamente conto delle regole UE e di quelle generali e tra i punti fondamentali inseriremo una semplificazione del calendario degli adempimenti e del meccanismo dei versamenti oltre a una revisione del sistema sanzionatorio”. I punti cardine della ...

