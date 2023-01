(Di lunedì 23 gennaio 2023) Siglato un memorandum di intesa con CREA-Consiglio di Rinnovamento Economico Algerino (una nuova organizzazione imprenditoriale algerina, riunisceprivate e pubbliche) che prevede una partnership strategica per favorire la cooperazione industriale tra le aziende italiane e

Il Sole 24 ORE

con CREA e con gli altri partner locali apre "nuove opportunità di collaborazione in diversi settori che spaziano dall'agroalimentare al farmaceutico, dalla cosmetica al turismo, dall'...Benefit per coprire il periodo di lavori Tuttavia, Rossi spiega: "Per il periodo di restyling,prevede che il disagio di quei 500 metri venga indennizzato con 2 euro giornaliere dal ... Firmata l’intesa con le imprese algerine. Bonomi: creato un ponte tra le due economie