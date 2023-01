Fiorentina-Torino | le formazioni ufficiali

...00 algiris - Crvena Zvezda 71 - 66 20:00 Olympiacos - Real Madrid 73 - 60 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Verona - Lecce 2 - 0 18:00 Salernitana - Napoli 0 - 2 20:45......più di tanto le domande - espressi da Ivan Juric al termine della vittoria in casa della. A Firenze, ilha avuto il 38 per cento di possesso palla, il dato più basso di tutta la ...C’è un concetto molto importante, tra i numerosi - pochi allenatori accettano di analizzare le partite con dovizia di particolari come lui, andando al punto senza eludere più di tanto le domande - esp ...Torino: la squadra granata ha ottenuto un importante successo contro la Fiorentina per 1 a 0, grazie dal gol di Miranchuk, che ha permesso ai ragazzi di mister Juric di ottenere 3 punti. A smorzare la ...