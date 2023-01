(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il progetto di ammodernamento dello stadio Artemiodi Firenze è stato approvato e la gara d’appalto troverà una sua conclusione nei prossimi mesi, con iche inizieranno presumibilmente a fine anno, ma ancora non si sa se lagiocherà in un altro impiantola fase di ristrutturazione. Come riporta Il Resto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

L'DI PARTENZA Il concorso nasce dalla collaborazione tra Festival delle Pasticcerie, la nota trattoria tipicaCasa della Nella " già organizzatori da 15 anni di tutti i contest legati ...Per una in particolare, l'expotrebbe rappresentare una occasione inaspettata. Calciomercato Juventus, Chiesa via: occasione RealDescrive così l'Chiesa per il Real Madrid 'fichajes. Fiorentina, idea Modena per giocare durante i lavori al Franchi Mercoledì 1 febbraio alle ore 10.30, presso la pasticceria Delizia di Poggio a Caiano avrà luogo la I Edizione del pastry contest, aperto a forni e pasticcerie dell'area metropolitana, “Il miglior can ...Sono passati quattro anni da quando Rocco Commisso ha acquistato la società, è dunque agli sgoccioli il periodo dell’”aspettiamo, poi si vedrà”. La ...