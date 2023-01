Fiorentina | Amrabat tra gli occhi della Premier e le richieste di Commisso

Calciomercato.com

...della. Parlando dell'interesse del Barcellona per il numero 34 viola, il portale sportivo iberico Revelo ha rivelato un dettaglio da non sottovalutare. Secondo quanto riportato...Calciomercato Juventus, incontro galeotto allo stadio. Anche il Barcellona spunta nella corsa al centrocampista della massima serie Il Mondiale ha messo in vetrina diversi elementi. Non solo quelli ... Fiorentina, Amrabat vola in Spagna per assistere a Barcellona-Getafe. Xavi lo vorrebbe al posto di Busquets FIRENZE - I numeri danno un senso concreto a quanto si vede in campo. I numeri della Fiorentina indicano uno stato di difficoltà evidente, sia sul piano del gioco (ammirato nella scorsa stagione), sia ...Fiorentina Commisso aria di crisi I tifosi cominciano a contestare il presidente italo-americano anche in maniera evidente.