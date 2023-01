Filloy e Christon protagonisti | la Bertram Yachts Tortona piega la Givova Scafati

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lasi impone contro la. Partono forte i padroni di casa con Harper (7 punti) e(13 punti e 7 assist) a realizzare in penetrazione e dalla distanza, rispondendo alle prime uscite dai blocchi di Okoye (17 punti e 4 rimbalzi) e Imbrò (9-5). Successivamente, Stone (17 punti e 13 assist) sale in cattedra trovando anche Thompson (6 punti e 8 rimbalzi) e Rossato (12 punti) per i canestri dell’11-11 ma poi Severini e Candi da tre punti, oltre a un 1vs1 di, lanciano la fuga locale sul +8 (21-13 dopo 10’). Il momento favorevole ai padroni di casa prosegue nel secondo quarto, quando, dopo un appoggio di Okoye,(17 punti) continua a far male alla difesa dellae Tavernelli (8 ...